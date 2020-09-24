Mobile World Congress передвинули на конец июня 2021 года

Как сообщает Reuters, организаторы Mobile World Congress, крупнейшего ежегодного форума телекоммуникационной отрасли приняли решение перенести мероприятие в следующем году на конец июня, чтобы обеспечить безопасное его проведение, несмотря на пандемию коронавируса.
MWC 2021, первоначально запланированный на начало марта, теперь намерены провести в Барселоне с 28 июня по 1 июля.
Напомним, что конгресс в этом году был отменен в последнюю минуту, поскольку вирус начал активно распространяться по всему миру.
Традиционно форум собирал более 100 тыс. человек.
MWC ранее ежегодно приносил в локальный бюджет Барселоны около 500 млн долл.
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