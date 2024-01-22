MIT: людська праця все ще дешевша за AI на переважній більшості робочих місць

22 января 2024 г., 17:58

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Штучний інтелект не може замінити більшість робочих місць зараз економічно ефективними способами, з’ясували фахівці з Массачусетського технологічного інституту. Їх дослідженні мало на меті розвіяти побоювання щодо того, що штучний інтелект замінить людей у низці галузей.





Як пише Bloomberg, в одному з перших поглиблених досліджень життєздатності АІ, що витісняє робочу силу, дослідники змоделювали економічну привабливість автоматизації різних завдань у США, зосередившись на професіях, де використовується комп’ютерний зір - наприклад, вчителі та оцінювачі нерухомості. Вони виявили, що лише 23% працівників можуть бути ефективно замінені. В інших випадках, оскільки системи візуального розпізнавання з допомогою штучного інтелекту дорого встановлювати і експлуатувати, задіювання людей було більш економно.



Впровадження АІ в різних галузях прискорилося минулого року після того, як ChatGPT від OpenAI та інші генераторні інструменти продемонстрували потенціал технології. Технологічні компанії, від Microsoft і Alphabet у США до Baidu і Alibaba Group у Китаї, впроваджували нові послуги АІ та нарощували плани розвитку - темпами, які, на думку деяких лідерів індустрії, були нерозважливо швидкими. Побоювання щодо впливу АІ на робочі місця вже давно є головною проблемою.



«Машини вкрадуть наші робочі місця» - це думка, яку часто висловлюють у часи швидких технологічних змін. Таке занепокоєння знову з’явилося зі створенням великих мовних моделей», - зазначають дослідники з Лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту в 45-сторінковій статті під назвою «За межами впливу штучного інтелекту» (Beyond AI Exposure). «Ми виявили, що лише 23% компенсації працівникам, які «піддаються» впливу комп’ютерного зору AI, було б економічно доцільно автоматизувати через великі початкові витрати на системи AI».



За словами дослідників, сьогодні лише 3% таких завдань можуть бути економічно ефективно автоматизовані, але до 2030 року цей показник може зрости до 40%, якщо вартість даних знизиться, а точність підвищиться.



Досконалість ChatGPT та його конкурентів, таких як Bard від Google, відродила занепокоєння з приводу того, що AI розкрадає робочі місця, оскільки нові чат-боти демонструють майстерність у виконанні завдань, які раніше могли виконувати лише люди. Як пише Bloomberg, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня багато дискусій було присвячено витісненню робочої сили штучним інтелектом. Співзасновник Inflection AI і Google’s DeepMind Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) заявив, що системи штучного інтелекту «по суті є інструментами, що замінюють робочу силу».



Один з кейсів у статті MTI розглядав гіпотетичну пекарню. За словами дослідників, пекарі щодня візуально перевіряють інгредієнти для контролю якості, але це становить лише 6% їхніх обов’язків. Економія часу та заробітної плати від впровадження камер і системи штучного інтелекту все ще далека від вартості такого технологічного оновлення, підсумували вони.



«Наше дослідження розглядає використання комп’ютерного зору в економіці, вивчаючи його застосовність до кожної професії майже в кожній галузі та секторі, - зазначає Ніл Томпсон (Neil Thompson), директор дослідницького проекту FutureTech в Лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту (MIT). - Ми показуємо, що буде більше автоматизації в роздрібній торгівлі та охороні здоров’я, і менше в таких сферах, як будівництво, гірничодобувна промисловість або нерухомість».

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