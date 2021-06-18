MIT: космический Интернет останется нишей, но очень важной

18 июня 2021 г., 12:57

0

Tweet

Подавляющее большинство услуг высокоскоростного доступа к Интернет в мире осуществляется через наземные сети — кабельные, DSL, оптоволоконные и беспроводные вышки, а меньшая часть обеспечивается через региональные спутниковые сети. С 1990-х годов предпринимались различные попытки по запуску на низкую околоземную орбиту сетей не-геостационарных спутников для предоставления услуг глобальных широкополосных коммуникаций. Однако такие проекты как Iridium и Globalstar быстро показали свою экономическую несостоятельность перед лицом стремительно расширяющейся наземной инфраструктуры.

В последние годы спутниковые аппаратные и программные технологии продвинулись вперед, и спрос на широкополосную связь вырос, так что идея глобального интернет-покрытия из космоса приобрела новую актуальность. Эскадры спутников SpaceX и OneWeb уже мешают наземным астрономам и друг другу на орбите, а Telesat и Amazon быстро нагоняют их, создавая собственные созвездия.

Исследователи с факультета аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института провели исследование по сопоставлению возможностей четырех крупнейших глобальных спутниковых сетей, предложенных SpaceX, Telesat, OneWeb и Amazon. Пропускную способность каждой сети они рассчитывали на основе технических характеристик, предоставленных соответствующими компаниями в Федеральную комиссию по связи (FCC). Статья с подробным описанием методологии их исследований и сделанных выводов будет представлена на этой неделе на Международной конференции IEEE по коммуникациям.

Используя новейшие данные из петиций FCC о количестве и орбитах спутников, команда смоделировала конфигурацию каждого из них поминутно в течение одного дня. Также были использованы атмосферная модель для изменения окружающих условий в текущий момент и модель спроса, которая оценивала количество пользователей в зоне покрытия спутника.

В целом было установлено, что все четыре сети имеют сопоставимую пропускную способность: 25,4 Тб/с — Telesat , 30,3 Тб/с — OneWeb, 27,2 Тб/с — SpaceX и 53,4 Тб/с — Amazon (с межспутниковыми оптическими каналами 20 Гб/с). Однако достигается это разными способами.

Например, у Telesat меньше спутников (около 1600), однако каждый из них обладает расширенными возможностями по сравнению со спутниками сети OneWeb, которая компенсирует это гораздо большим их количеством а орбите (более 6000).

Проект Starlink ближе всего к вводу в эксплуатацию: SpaceX запустила более 1000 из запланированных 4400 спутников. В своей последней петиции компания снизила высоту орбит спутников для увеличения общей пропускной способности.

Спутниковая конфигурация Amazon способна обеспечить наивысшую скорость передачи данных из четырех сетей (теоретический предел 55,6 Тб/с) за счёт двукратного перевеса в количестве наземных шлюзовых антенн (около 4000 по всему миру).

Авторы отмечают, что эти компании постоянно пересматривают спецификации с целью получить более производительные системы. Вероятно, это может изменить относительное положение внутри рассматриваемой четвёрки, но, вообще говоря, мегасозвездия не имеют шансов составить реальную конкуренцию существующим наземным сетям, которые способны поддерживать тысячи терабит в секунду.

Их преимущество — в другом: космический флот должен заполнить пробелы нынешнего покрытия, например, в сельских районах, удаленных полярных и прибрежных регионах, в воздухе и в океанах.

«Мы не окажемся в ситуации, когда густонаселенные регионы, такие как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, будут полностью обслуживаться спутниками, — говорит Иниго Дель Портильо (Inigo Del Portillo) из группы системной архитектуры MIT. — Но эти группировки могут обеспечить большую пропускную способность там, где прямо сейчас нет вообще никаких сервисов, нет оптоволокна. Это может действительно изменить жизнь в этих областях».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!