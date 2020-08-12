Мировой рынок жестких дисков сократился на 13%

12 августа 2020 г., 12:15

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Аналитики из Trendfocus поделились собственной версией развития мирового рынка жестких дисков во второй квартале 2020 г. Сообщается, что с апреля по июнь глобально отгружено 59 млн HDD, что на 13% меньше в квартальном сопоставлении. Главной причиной спада, уже традиционно, является негативное влияние на мировую экономику пандемии вируса COVID-19.

Seagate сохранила лидерство в личном зачете, поставив заказчикам 26,08 млн (-11% «QoQ») дисков. Общая емкость отгруженного дискового пространства, в свою очередь, сократилась лишь на 2%, до 116,77 EB. Поставки nearline-дисков снизились на 5%, до 7,65 млн, тогда как их общая емкость выросла на аналогичную величину, до 81,12 EB. Средняя емкость выросла до 10,6 TB.

Расположившаяся следом WDC отгрузила 23,14 млн дисков (-5% «QoQ») общей емкостью 108,18 EB (-2% «QoQ»). Поставки продуктов категории «nearline» сократились на 7%, до 6,78 млн, а общая емкость осталась на уровне 76,11 EB. Средний объем вырос до 11 TB. Вялый спрос в сегменте HDD для настольных ПК был частично перекрыт ростом спроса (+9%, отгружено 8,10 млн HDD) на мобильные диски.

При снижении поставок на 32%, до 9,55 млн устройств, общая емкость отгруженных Toshiba дисков уменьшилась на 44%, до 18,05 EB.

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