Мировой рынок смартфонов ускорил падение и сменил лидера

31 июля 2020 г., 16:00

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По версии IDC, в период с апреля по июнь 2020 г. на мировой рынок отгружено свыше 278,4 млн смартфонов. Из-за пребывания в локдауне многих крупных мировых экономик, провал был полностью ожидаемым. Однако его глубина в размере 16% оказалась гораздо больше, нежели спад на уровне 11,7% в начальной четверти года.



Закрытие розничных магазинов, особенно в регионах с неразвитой онлайновой торговлей, негативно сказалось на продажах смартфонов. Кроме того, потребители обустраивая домашние рабочие места гораздо больше внимания уделяли покупке компьютеров, мониторов и планшетов, откладывая на потом необходимость обновления смартфонов.



Впервые в своей истории Huawei сумела взобраться на вершину рейтинга, чему не помешал спад в поставках на 5,1% относительно предыдущего года. Рост на приоритетном, китайском рынке позволил сгладить вызванный санкциями США провал в других ключевых регионах.



За Samsung осталось менее пятой части рынка, а сокращение поставок оказалось для вендора крупнейшим среди Тор-5. Если модели серии А продавались вполне успешно и сделали основной квартальный объем, то вышедшие в пик пандемии премиум-устройства Galaxy S20 и Galaxy Z Flip столкнулись с низким спросом даже несмотря на последующее удешевление.



Единственным, вышедшим в плюс, вендором оказалась Apple. Компания продолжила получать дивиденды от продвижения успешного 11-го семейства и своевременно поступившего в продажу недорогого iPhone SE (2020).

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