Мировой рынок оборудования WLAN возвратился к росту

11 декабря 2020 г., 13:15

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По оценкам аналитиков IDC, объединенный рынок потребительского и корпоративного оборудования WLAN вырос в денежном выражении по итогам третьего квартала на 12,0% «YoY». При росте выручки на 7,4%, корпоративное направление достигло в объеме 1,7 млрд долл. Таким образом, мировой рынок вернулся к уверенному росту после зафиксированного в предыдущем квартале спада на 9,5%.

Эффективным двигателем корпоративного направления оказались продукты с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax). Зависимые точки доступа этого стандарта обеспечили 39,9% общей выручки, тогда как кварталом ранее показатель составлял 28,9%. В общей доле отгруженных устройств доля продуктов с поддержкой Wi-Fi 6 за квартал увеличилась с 16,8 до 26,7%. Тем не менее, основной результат по-прежнему формируется решениями стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac) — 67,0% общих поставок точек доступа и 58,6% общей выручки.

В потребительском сегменте отмечен рост выручки на 15,3%. На продукты 802.11ac пришлось 64,7% всех поставок и 74,8% выручки. Однако адаптация Wi-Fi 6 идет сравнительно низкими темпами — вклад подобных решений составляет 7,4% от общих поставок и 12,3% от выручки. WLAN-оборудование сравнительно старого стандарта 802.11n обеспечило 30,5% поставок и 12,8% выручки.

Квартальная выручка в странах Центральной и Восточной Европы увеличилась на 3,9%, при этом Украина отчиталась улучшением прошлогоднего результата на 34,5%.

Выручка Cisco выросла на 4,9%, до 750 млн долл., однако подконтрольная доля за год сократилась с 44,3 до 43,1%. Результат HPE-Aruba в денежном выражении снизился на 4,5%, до 218 млн долл. (доля рынка 12,5%). Улучшив прошлогодний результат в денежном выражении на 30,1%, Ubiquiti расширила свое присутствие с 7,1% до 8,6%.

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