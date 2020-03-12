Мировой рынок оборудования WLAN в 2019 г. сократился почти на 4%

12 марта 2020 г., 12:15

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Глобальная выручка от поставок оборудования WLAN в финальной четверти 2019 г. сократилась на 6,5%, информирует IDC. В целом за 2019 г. спад составил 3,9%.

Корпоративный сегмент вырос в последнем квартале года на 1,5% «YoY» и достиг 1,7 млрд долл. По итогам года рост составил 1,8%, что привело к выручке в размере 6,2 млрд долл.

Одним из значимых событий на рынке в прошлом году стало появление первых решений с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Среди корпоративных пользователей в четвертом квартале спрос на зависимые точки доступа Wi-Fi 6 выросли на 10,0% в штучном выражении и на 16,7% — в денежном.

Рост рынка корпоративных WLAN замедлился во второй половине 2019 г. вследствие макроэкономических проблем, влияющих на расходы предприятий. Эти результаты стали известны до вспышки COVID-19, поэтому прогноз на первое полугодие 2020 г. выдается не особо оптимистичным. С другой стороны, несмотря на серьезные препоны, предприятия продолжат инвестировать в технологии беспроводных сетей, что связывается с их критической важностью при дальнейшей цифровой трансформации бизнеса.

В потребительском сегменте выручка упала на 12,0% в финальной четверти и на 7,8% — в целом за год. Почти 60% поставок и 78,3% выручки было обеспечено продуктами стандарта 802.11ac. Стандарт Wi-Fi 6 еще не проник на потребительский рынок и основные показатели (40,1% от общих поставок и 19,4% выручки) были сделаны оборудованием 802.11n.

Лидер рынка — Cisco — по итогам 2019 г. сумел незначительно (+1,8% «YoY») улучшить объем выручки. Под контролем вендора 44,6% мирового рынка. Позиции HPE-Aruba за год практически не изменились — за компанией остается 13,9% рынка. Выручка Ubiquiti увеличилась на 11,5%, позволив взять долю в размере 7,0%.

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