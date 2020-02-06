Мировой рынок ноутбуков серьезно просядет, в том числе из-за коронавируса

6 февраля 2020 г., 12:12

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Глобальные поставки ноутбуков в финальном квартале 2019 г. оказались ниже, нежели прогнозировалось аналитиками Digitimes Research. Свое негативное влияние оказали сохраняющиеся проблемы с дефицитом чипов Intel. Кроме того, крупные бренды прекратили формировать усиленные складские запасы в связи с ослаблением торговой напряженности между США и Китаем. Тем не менее, по итогам 2019 г. поставки вышли в плюс — результат предыдущего года был улучшен на 4,1%.

Сезонный спрос, продолжающаяся нехватка процессоров Intel и завершающая стадия перехода корпоративным сектором на Windows 10 приведут к тому, что в текущей календарной четверти спад поставок будет описываться двузначным числом.

Как ожидается, ведущий бренд — HP — просядет в натуральном выражении наиболее глубоко. Связывается это с внутренней реорганизацией, неясностью стратегии сбыта новых продуктов, высокими складскими запасами в каналах и дефицитом CPU. Уйдет в минус и расположившаяся на второй позиции Dell — поскольку большинство предприятий завершили переход на устройства под новой ОС, спрос в корпоративном сегменте окажется слабее, нежели в потребительском.

Стоит отметить, что в своих прогнозах аналитики не принимали во внимание влияние вспышки коронавируса в Китае. На сегодняшний день заводы тайванских ODM в Китае и большинство логистических систем находятся в режиме ожидания и вряд ли возобновят работу до 10 февраля. Так как свыше 90% ноутбуков производится в Китае, глобальные поставки ноутбуков в текущем квартале могут сократиться еще на 10-20% от текущей оценки.

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