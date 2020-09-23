Мировой рынок конвергентных систем ожидаемо ушел в минус

23 сентября 2020 г., 13:05

Во втором квартале года мировой рынок конвергентных систем сократился на 4,5% «YoY», до 3,9 млрд долл., — сообщает IDC. Вялый корпоративный спрос в период масштабного локдауна не преминул отразиться на показателях рынка.

Сегмент, объединяющий сертифицированные референсные системы и интегрированную инфраструктуру отчитался спадом выручки на 7,6%, до 1,5 млрд долл. Под его контролем оказалось 39,1% от общего объема рынка. Более глубокий провал — 13,1% «YoY» — отмечен в сегменте интегрированных платформ. При выручке в размере 544 млн долл., доля рынка здесь сократилась до 13,8%.

В то же время, во многом благодаря Китаю и Японии в незначительный плюс сумело выйти направление, объединяющее гиперконвергентные системы — при позитивной динамике в размере 1,1%, объем выручки достиг 1,9 млрд долл., что соответствует почти половине (47,1%) мирового рынка. Крупнейшим поставщиком здесь остается Dell Technologies (выручка 519,6 млн долл., доля 27,9%), а следом разместились Nutanix и HPE.

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