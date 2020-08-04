Мировой рынок компьютеров-моноблоков вырос почти на 30%

4 августа 2020 г., 14:15

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Второй квартал завершился глобальной отгрузкой не менее 3 млн компьютеров категории «AIO» (all-in-one), — сообщает Digitimes Research. Относительно предыдущей календарной четверти отмечен рост на 28,7%, что стало следствием выполнения ранее отложенных из-за пандемии коронавируса заказов. Ожидается, что в третьем квартале года позитивная динамика сохранится, однако замедлится до 4% в виду того, что наиболее востребованными для удаленной работы и обучения будут, все же, ноутбуки.

Исходя из того, что на фоне экономического спада интерес к классическим настольным ПК продолжает падать, доля моноблоков в общей массе отгруженных десктопов выросла до 15% и сохранит свой рост в оставшейся части года.

По итогам рассматриваемого периода HP вышла в лидеры рынка, а совместно с Lenovo оба вендора контролируют уже более половины глобальных поставок AIO. Ожидается, что в текущем квартале продажи HP замедлятся, тогда как Apple, благодаря новым выгодным предложениям, сможет выйти на объем того же уровня, что и у HР.

Среди ODM на первое место вышла Quanta Computer. За счет крупных заказов для HP и Apple, поставки выросли на 56% «QoQ», а подконтрольная доля превысила 40%. Лучшего роста добилась Wistron — за счет заказов для HP, Acer и Lenovo результаты вендора улучшились на 80%.

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