Мировой полупроводниковый рынок впервые преодолеет рубеж в 500 млрд долл.

18 июня 2021 г., 11:05

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Обновленный прогноз развития мировой полупроводниковой отрасли от IC Insights говорит о росте выручки по итогам 2021 г. на уровне 24% «YoY», тогда как ранее ожидаемое увеличение находилось в пределах 19%. Если ожидаемая динамика подтвердится, это позволит индустрии впервые достичь объема в размере 500 млрд долл. Более того, темпы роста будут одними из лучших за последние 16 лет. Более высокий результат отмечался лишь в 2010 (+33%) и 2017 (+25%) годах.

Уверенность аналитикам придает стабильно высокий спрос на память DRAM и NAND, а также заметное улучшение ситуации в сегментах логики и аналоговых микросхем. Если исключить из рассмотрения память, по итогам года рынок выйдет в плюс на 21%.

Сегмент аналоговых микросхем после спада по выручке на 8% в 2019 г. и незначительного роста (+3%) в 2020 г. способен вырасти на 25%. В штучном выражении рост достигнет 20%. После проблем с поставками отдельных компонентов средние отпускные цены на чипы в 2021 г. вырастут на 4%. Что интересно, последний раз рост ASP в этом сегменте фиксировался в далеком 2004 г.

Сегмент логики ожидает рост в размере 24%. Главным двигателем здесь окажутся специализированные чипы для промышленности (+47%), автомобильной отрасли (+39%) и потребительского применения (+38%).

В сегменте DRAM стоимость памяти за ГБ вырастет с 39 центов в четвертом квартале 2020 г. до 50 центов во втором квартале 2021 г. В целом за год это позволит вырасти на 41%. Несмотря на снижение цен в битовом рассмотрении за период с I квартала 2020 г. по I квартал 2021 г. на 26%, рост сегмента NAND в 2021 г. составит 22%. Это позволит рынку памяти в целом нарастить выручку на 32%.

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