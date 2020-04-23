Мир закрыт, все ушли в онлайн

23 апреля 2020 г., 16:35

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Крупнейшая в Европе точка обмена интернет-трафиком DE-CIX, расположенная в городе Франкфурт, констатирует рост потребления с введением мер сдерживания Covid-19 по всему миру. Если обычно средний объем трафика увеличивался на 10-50% в год, то сейчас такой прирост достигается за несколько дней. Социальные сети, потоковое вещание, онлайн-игры, видеоконференции – во всех сегментах наблюдается значительный скачок.

Люди проводят в Сети все больше времени, и если обычно между рабочими и выходными днями существует заметная разница в объеме потребляемого трафика, то сейчас она все больше нивелируется. Трафик видеоконференций в выходные падает, но это компенсируется такими развлечениями, как потоковое вещание и онлайн-игры.

Значительные изменения наблюдаются также и на протяжении дня. Например, в настоящее время трафик более чем на 20% выше обычного в ночные часы (с 23:00 до 2:00) и на 15% в утренние (с 9:00 до 13:00). Вероятно, это означает, что многие уделяют больше внимания интернет-развлечениям по вечерам, а утром работают и используют конференц-связь.

В середине марта DE-CIX зафиксировала новый пиковый рекорд трафика – 9,1 терабит в секунду. Причем этот уровень не сильно снижается. То есть похоже высокий средний трафик в нынешние времена становится новой нормой.

Схожие тенденции фиксирует и точка обмена трафиком в Амстердаме. За последние недели AMS-IX испытал значительный всплеск потребления, а новый пиковый рекорд в 8 ТБит/с был установлен всего через четыре месяца после предыдущего в 7 ТБит/с в декабре.

Клиенты вынуждены адаптироваться к этим изменениям и потому количество сетей, модернизируемых на платформе AMS-IX, выросло с 23 в первом квартале 2019 г. до 46 – в текущем году. Более того, большинство из этих сетей были обновлены в марте (в январе таких было 11, в феврале 13, а в марте уже 22). Общая емкость, обновленная с января по март, составила 1,36 ТБит/с, что на 18% больше, чем в минувшем году.

Таким образом, в условиях, когда миллионы людей оказались на карантине, интернет играет все более важную роль для обеспечения досуга, общения и работы, сохранения хоть какого-то чувства нормальности.

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