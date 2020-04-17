17 апреля 2020 г., 14:20

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CB Insights вышли с очередным отчетом (PDF) по рынку венчурных инвестиций и данные в нём показывают, что мир меняется не только из-за коронавируса – количество инвестиционных сделок во всем мире падает уже несколько кварталов подряд, и только статистика по Азии может быть как-то привязана к пандемии – там падение на 20% только в Q1 2020.

Суммы сделок при этом колеблются и иногда растут, что говорит о смещении интереса инвесторов к инвестициям на более поздней стадии – именно тогда серьезно увеличивается средняя сумма сделки. Примерно половина всех сделок в США составляли от 100 млн долл., причем больше трети таких сделок случились в марте. Не очень понятно, это такой признак оптимизма или в следующие месяцы сделок не будет совсем.

Картина по американскому рынку интересная – много сделок стало происходить за пределами Кремниевой Долины, хотя самые крупные инвестиции – свыше 450 млн долл. на сделку, – полностью прерогатива Долины.

За три месяца в США добавилось 12 «единорогов» – компаний с оценкой в 1 млрд долл. и выше.

За пределами США лидирует Китай – китайские стартапы даже в условиях бушевавшей в Китае эпидемии привлекали миллиардные раунды. Три из пяти крупнейших раундов в мире – это китайские проекты, причем два из них – платформы для поиска и сдачи в аренду жилой и коммерческой недвижимости.

Полный отчет доступен бесплатно на сайте компании.

Мир меняется не только из-за коронавируса

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