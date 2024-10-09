Мінюст США розглядає можливість розділення Google на окремі бізнеси

9 октября 2024 г., 16:50

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Як пише Reuters, у вівторок представники Мінюсту США заявили, що можуть попросити федерального суддю змусити компанію Alphabet відмовитися від частини свого бізнесу, наприклад, від браузера Chrome і операційної системи Android. Останні, за їхніми словами, використовуються для підтримки незаконної монополії в онлайн-пошуку.

У серпні суддя визнав, що Google, яка обробляє 90% пошукових запитів у США, створила незаконну монополію. Запропоновані Міністерством юстиції засоби правового захисту можуть змінити те, як американці знаходять інформацію в інтернеті, водночас зменшивши доходи Google і надавши її конкурентам більше простору для зростання.

За словами прокурорів, запропоновані дії також будуть спрямовані на те, щоб минуле домінування Google не поширювалося на зростаючий бізнес у сфері штучного інтелекту.

Міністерство юстиції також може попросити суд припинити виплати Google за те, щоб її пошукова система була попередньо встановлена або встановлена за замовчуванням на нових пристроях.

Google здійснював щорічні виплати - 26,3 млрд дол. у 2021 році - виробникам пристроїв, включаючи Apple, щоб гарантувати, що її пошукова система залишалася за замовчуванням на смартфонах і браузерах, зберігаючи свою ринкову частку.

Компанія Google, яка планує подати апеляцію, заявила в корпоративному блозі, що ці пропозиції є «радикальними» і що вони «виходять далеко за межі конкретних юридичних питань у цій справі».

Google стверджує, що її пошукова система завоювала користувачів своєю якістю. Компанія також додає, що вона стикається з сильною конкуренцією з боку Amazon та іншими гарвцями, та що користувачі можуть вибирати інші пошукові системи за замовчуванням.

Reuters зазначає, що четверта за величиною компанія у світі з ринковою капіталізацією понад 2 трильйони доларів, Alphabet перебуває під зростаючим юридичним тиском з боку конкурентів та антимонопольних органів.

У понеділок американський суддя в рамках окремої справи постановив, що Google повиннна відкрити свій прибутковий Play Market для більшої конкуренції, в тому числі зробити додатки для Android доступними з конкуруючих джерел.

Google також бореться зі справою Міністерства юстиції, яке прагне розділити її бізнес з інтернет-реклами.

У рамках своїх зусиль, спрямованих на запобігання поширенню домінування Google на сферу штучного інтелекту, Міністерство юстиції заявило, що як варіант може примусити компанію надати конкурентам дані та моделі, які вона використовує для пошуку.

Інші накази, яких можуть вимагати прокурори, включають заборону Google укладати угоди, які обмежують доступ інших АІ-конкурентів до веб-контенту, а також дозвіл веб-сайтам відмовитися від використання Google їхнього контенту для навчання АІ-моделей.

У Google заявили, що пропозиції, пов'язані зі штучним інтелектом, можуть задушити сектор.

Очікується, що Міністерство юстиції подасть більш детальну пропозицію до суду до 20 листопада. До 20 грудня Google матиме можливість запропонувати власні засоби правового захисту.

Рішення окружного судді США Аміта Мехти (Amit Mehta) у Вашингтоні стало великою перемогою для антимонопольних органів, які за останні чотири роки порушили низку амбітних справ проти компаній, що працюють у сфері високих технологій.

США також подали позови проти Meta Platforms, Amazon.com та Apple, стверджуючи, що ті незаконно підтримують монополію.

Деякі з ідей, що містяться в пропозиціях Міністерства юстиції щодо розділу Google, раніше отримали підтримку з боку менших конкурентів Google, таких як сайт відгуків Yelp і конкуруюча пошукова система DuckDuckGo.

Yelp, який у серпні подав до суду на Google через пошук, заявляє, що на порядку денному має стояти питання про виділення браузера Google Chrome і сервісів штучного інтелекту. Yelp також хоче, щоб Google заборонили надавати перевагу місцевим бізнес-сторінкам у результатах пошуку.

У Європі Google навряд чи отримає наказ про припинення діяльності від керівника антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) до того, як вона залишить свій пост наступного місяця, через складність справи, хоча існує тиск з метою прискорення процесу, повідомили Reuters джерела, безпосередньо обізнані з цим питанням.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Вестагер розглядає можливість видання наказу про припинення антиконкурентних практик Google у сфері високих технологій, але не віддасть розпорядження про розірвання договору, як вона попереджала раніше.

Раніше цього року Google намагався припинити антимонопольне розслідування ЄС, запропонувавши продати свій рекламний маркетплейс AdX, але європейські видавці відхилили цю пропозицію як недостатню.

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