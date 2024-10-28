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Міноборони схвалило український комп’ютерний комплекс для навчання артилеристів

28 октября 2024 г., 15:35

Міноборони схвалило український комп’ютерний комплекс для навчання артилеристів

Міністерство оборони України допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон вітчизняного виробництва, призначений для підготовки фахівців підрозділів артилерії. Цей комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння. Алгоритми комп’ютерної програми створювались з урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором.

Візуальний компонент комп’ютерного полігону дозволяє: моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку, отримувати рекомендації для виправлення помилок.

Як зазначається, комплекс досить компактний – все устаткування поміщається у валізу. Це дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні, або польових умовах.

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