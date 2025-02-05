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Міноборони кодифікувало наземний роботизований комплекс Гімлі

5 февраля 2025 г., 15:35
Оборонне відомство повідомило, що кодифіковано і допущено до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів Гімлі. 
 
У Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки зазначили, що НРК Гімлі – це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності. 
 
Залежно від комплектації та навісного устаткування ці роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки. Крім того, НРК Гімлі може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.
 
Роботи Гімлі мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Вони обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі.
 

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