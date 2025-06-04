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Міноборони допустило до використання ще один ударний дрон на оптоволокні

4 июня 2025 г., 8:15

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва «Батон Оптик». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Квадрокоптер «Батон Оптик» має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду, який несе цей дрон, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Залежно від комплектації безпілотники «Батон Оптик» споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

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