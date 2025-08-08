Міноборони допустило до експлуатації упродовж місяця понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів

8 августа 2025 г., 8:05

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва.





Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.





Серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.





За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.





Міністерство оборони нагадує виробникам озброєння і військової техніки, що детальна інформація щодо процедури кодифікації доступна на офіційному ресурсі за посиланням https://mod.gov.ua/kodifikacziya-novih-zrazkiv-ovt.

