Миниатюрные и дешёвые RFID позволят отслеживать отдельные чипы

14 мая 2021 г., 11:45

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В Университете штата Северная Каролина (NC State) создан самый маленький чип-транспондер, основанный на новейших технологиях радиоидентификации — Gen2 RFID. Эта разработка, по мнению авторов, представивших её в конце апреля на конференции IEEE по RFID, должна способствовать снижению себестоимости радиометок и открыть для них совершенно новые области применения.

«Насколько нам известно, это самый маленький в мире RFID-чип, совместимый с Gen2», — заявил Пол Франзон (Paul Franzon), заслуженный профессор электротехники и вычислительной техники в NC State.

Используя технологии более ранних поколений, производители делали чипы RFID и меньших габаритов, чем у образца, созданного в NC State, однако 125×245 мкм это меньшее, чего удалось добиться на базе технологии Gen2 и стандартного 55-нанометрового процесса КМОП.

«Конструкция используемых в нём схем совместима с широким спектром полупроводниковых технологий, применяемых в обычных компьютерных микросхемах, — говорит участник этого проекта, Кирти Бханушали (Kirti Bhanushali). — Это позволяет внедрять RFID-метки в компьютерные микросхемы для отслеживания последних на протяжении всего их жизненного цикла. Это поможет уменьшить количество подделок и проверять, что компонент соответствует своей маркировке».

Кроме того, чем меньше размер микросхемы, тем больше их можно получить из одной кремниевой заготовки, и тем они дешевле. На практике это означает, что при массовом производстве себестоимость RFID может составить менее одного цента.

Для таких дешёвых радиометок откроется множество новых приложений. Производители, дистрибьюторы и продавцы с их помощью могут отслеживать недорогие товары. В частности, учёт товаров в продуктовом магазине значительно упростится, если не нужно будет сканировать по отдельности каждый пакет молока.

«Мы продемонстрировали, что это возможно, и знаем, что эти микросхемы можно изготавливать с использованием существующих производственных технологий, — заявил Франзон. — Теперь мы заинтересованы в сотрудничестве с промышленными партнерами, чтобы изучить возможность коммерциализации таких чипов».

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