Мини-термометр NIST оптимален для температурного контроля квантовых вычислений

19 ноября 2020 г., 15:15

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Обычные криогенные (для температур ниже одного градуса Кельвина) термометры требуют подключения проводами к электронике, работающей при комнатной температуре, что усложняет конструкцию, может вызвать нагрев и вносить помехи в измерения. Cверхпроводящий термометр, созданный в Национальном институте стандартов и технологий (NIST), отличается от них высоким быстродействием, малыми размерами — 2,5×1,15 мм, и удобством интеграции в чипы.

«Такой термометр позволяет учёным измерять температуру разнообразных компонентов в их тестовых пакетах, с очень небольшими затратами и без введения большого количества дополнительных электрических соединений. Это может принести пользу исследователям квантовых вычислений и всем использующим низкотемпературные датчики в широком диапазоне областей», — заявил руководитель группы NIST Джоэль Уллом (Joel Ullom).

Прообразом конструкции нового термометра, о которой рассказывает статья в журнале Applied Physics Letters, послужили сверхпроводящие датчики, разработанные ранее в NIST для стратосферных телескопов. Он состоит из сверхпроводящего ниобиевого резонатора с покрытием из двуокиси кремния. Изменение температуры определяется электронным путём — по смещению частоты резонанса этого устройства.

Термометр NIST работает в диапазоне температур от одного кельвина до 50 милликельвин. По мнению разработчиков, в перспективе нижний предел можно довести до 5 микрокельвин. Одно измерение выполняется за 5 миллисекунд, значительно быстрее, чем обычными, резистивными термометрами (примерно 0,1 секунды).

Новые устройства легко изготавливать в промышленных условиях: для этого требуется всего один технологический этап. Из одной 3-дюймовой кремниевой заготовки можно получить сразу более 1200 таких термометров.

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