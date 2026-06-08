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Міненерго запускає онлайн-платформу зеленого зонування

8 июня 2026 г., 10:25
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Міністерство енергетики України спільно з партнерами у межах Програми українсько-данського енергетичного партнерства запускає тестову експлуатацію геоінформаційної системи «Онлайн-платформа зеленого зонування».

Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що платформа розроблена відповідно до положень Ukraine Facility на 2024-2027 роки та регламентів Європейського Союзу та стане важливим кроком у розвитку ВДЕ в Україні. «Ми створюємо чіткий і прозорий інструмент, який допоможе державі, бізнесу та громадам ефективніше розміщувати нові енергетичні потужності. Онлайн-платформа зеленого зонування дозволяє оцінювати придатність територій для розвитку ВДЕ, враховуючи сонячний і вітровий потенціал, близькість до енергетичної інфраструктури та інші фактори. Це стане важливим кроком в розвитку відновлюваної енергетики в Україні та посилить нашу енергетичну незалежність», наголосив він. 

На тестовому етапі користувачі зможуть ознайомитися з функціоналом платформи та оцінити її можливості.

Очікується, що впровадження платформи дозволить скоротити час підготовки проєктів щодо розміщення на більш придатних територіях, підвищити прозорість процесів і забезпечити баланс між розвитком енергетики, екологічними вимогами та інтересами громад.

Платформа https://rezoma.mev.gov.ua/

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