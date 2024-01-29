Міненерго України: енергосистема країни працює стабільно

29 января 2024 г., 10:25

0

Tweet

Проведена минулого року наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах і успішна робота сил протиповітряної оборони дозволили забезпечити стабільне проходження нинішнього опалювального сезону.



«Обстріли були, але ППО працювала на високому рівні, отже, драматичних впливів на систему не відбувалося», зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Очільник Міненерго нагадав, що завдяки ремонтам планувалося додати в систему 1,7 ГВт потужності, водночас на сьогодні вже вдалося досягнути показника на рівні 2,2 ГВт, при цьому ремонти тривають.



Герман Галущенко підкреслив, що відновлювальні роботи проводяться, зокрема, за рахунок обладнання, наданого міжнародними партнерами або закупленого за кошти Фонду енергетичної підтримки України.



Також про стабільність проходження ОЗП свідчить достатній рівень генерації, яка забезпечує внутрішні потреби споживачів.



«Були поодинокі випадки, коли ми запитували аварійну допомогу у сусідніх країн. Треба враховувати, що це нормальний процес роботи в єдиній енергомережі, адже сьогодні Україна є частиною європейської енергомережі. Буквально нещодавно ми надавали аварійну допомогу Польщі, і так уже було кілька разів», - пояснив міністр.



На 28 січня прогнозується імпорт електроенергії - 4000 МВ*год, на 27 січня - 10 608 МВт*год. Експорту не передбачається.



Проте, Міненерго нагадує, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00). Міністерство енергетики закликає перенести споживання енергоємних приладів на інший час.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків