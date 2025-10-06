Міненерго попереджає про поширення фейкової інформації щодо екстрених відключень електрики

6 октября 2025 г., 10:25

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні. Для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.





«Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції», йдеться у повідомленні міністерства.





Шахраї таким чином намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.





Актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.





Щоб не стати жертвою дезінформації Міненерго закликає довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК «Укренерго», Міненерго та обленерго у вашому регіоні.

