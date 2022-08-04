Мінцифри запустило ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти»

4 августа 2022 г., 15:47

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На спеціальному заході представники Мінцифри та МОН анонсували нову ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти».

Українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно отримають роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету в укриттях від телеком-компаній.



Представники закладів освіти зможуть подати заявку на Wi-Fi в укриттях через онлайн-форму. Також згодом створимо дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки.



Один із пріоритетів Мінцифри - безперебійний зв’язок та інтернет по всій Україні. Для роботи, спілкування та найголовніше - навчання. Сьогодні в Україні 30% шкіл мають укриття. З 1 вересня вони готуються відкривати двері школярам.



«Ми продовжуємо покривати Україну якісним інтернетом. Але тепер робимо це не тільки на землі, а ще й під землею. Це новий виклик не тільки для телеком-фронту, а й для освітнього процесу. Бо діти є надвразливими у воєнний час. Наша місія - максимально допомогти їм відчувати нормальне життя і продовжувати робити звичні речі», заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.



Мінцифра наголосила, що маємоперші 2500 роутерів та 1000 модемів від соціально відповідальних компаній, які поїдуть до закладів освіти. Щоб забезпечити укриття всіх шкіл, ліцеїв та гімназій швидкісним інтернетом до початку навчального року, буде залучати технічні компанії та українських інтернет-провайдерів.



Всіх охочих провайдерів та соціально відповідальні компанії Мінцифра закликає долучитися до проєкту, подавши заявку через форму.



«Укриття в закладі освіти - основна вимога для можливості очного навчання в умовах війни. Щоб знизити рівень стресу в укритті під час повітряної тривоги, маємо забезпечити там належні умови. Наявність інтернету є однією з них. Сьогодні бачимо активну синергію в роботі над підготовкою до навчального року. Вдячний партнерам за ініціативу та підтримку сфери освіти», - Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації МОН.



Мінцифра передаватиме обладнання закладам освіти та технологічно контролювати запуск мереж в укриттях завдяки спідтестам.

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