Мінцифри запускає програму з кібердіагностики для українського бізнесу

15 июля 2024 г., 10:25

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Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі, зазначають у Мінцифри. Щоб посилити кіберстійкість українських компаній, національний проєкт «Дія.Бізнес» разом з партнерами запускає програму безоплатної кібердіагностики для бізнесу.

Оголошений проєкт має на меті допомогти 500 малим та середнім підприємствам перевірити цифрову інфраструктуру на вразливості до потенційних загроз.

Представники бізнесу зможуть безоплатно скористатися однією з трьох послуг:

- тест на проникнення — дає змогу симулювати потенційні кібератаки та виявляти вразливості цифрової інфраструктури компанії;

- тест безпеки застосунку — допоможе виявити потенційні вразливості та надати рекомендації щодо їх усунення; - оцінка вразливостей інформаційного середовища — комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.

Детальніше про програму та форма аплікації — за посиланням.

Програма з кібердіагностики бізнесу реалізується за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Виконавець програми — Київська школа економіки.

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