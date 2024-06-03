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Мінцифра запускає платформу Data+ для співпраці у сфері відкритих даних

3 июня 2024 г., 13:45

Міністерство цифрової трансформації України запускає комунікаційну платформу Data+ для забезпечення системного діалогу між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах. Data+ обʼєднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.

Учасники платформи зможуть: долучатися до розроблення політики відкритих даних; вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства; сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері. Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня.

Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту – Офіс ефективного регулювання BRDO.

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