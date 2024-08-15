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Мінцифра з KSE запускають магістерську програму зі створення безпілотників

15 августа 2024 г., 13:35

Мінцифра спільно з KSE запускають магістерську програму зі створення безпілотників

Міністерство цифрової трансформації України разом із Київською школою економіки запускають магістерську програму «Безпілотні літальні апарати», де готуватимуть інженерів з розробки дронів. Після навчання студенти зможуть розробляти дрони, тестувати, аналізувати та вдосконалювати їх.

До розробки програми долучилися компанії-учасники кластера Brave1, які вже створюють оборонні інновації для Сил оборони. Компанії поділяться досвідом успішної розробки новітніх безпілотників.

Заявки приймають від бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх спеціальностей. Київська школа економіки видасть гранти на навчання для 10 військових. Приймання заявок – до 22 серпня.

В Україні з початку повномасштабної війни досить сильно розвинувся ринок безпілотників. Вже зараз понад 500 компаній займаються дронами, сервісами та продуктами у сфері БпЛА. Сфера зростає, виробництва масштабуються, спеціалісти потрібні вже зараз.

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