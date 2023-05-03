«Мінцифра» та НАБУ співпрацюватимуть у сфері запобігання корупції

3 мая 2023 г., 12:35

«Міністерство цифрової трансформації України» та «Національне антикорупційне бюро України» підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження цифрових рішень та прискорення цифрової трансформації задля запобігання протизаконним діям та правопорушенням, пов’язаним із корупцією.

Співпраця двох органів дозволить швидше та ефективніше цифровізувати послуги, які мають потенційні корупційні ризики для держави, бізнесу чи громадян. Зараз пріоритетними є антикорупційні проєкти «єВідновлення», «еАкциз», автоматизація послуг для моряків і розмитнення в «Дії».

«Мінцифра» допоможе НАБУ впроваджувати сучасні ІТ-інструменти, технології штучного інтелекту для ефективнішої роботи антикорупційного бюро. Спільно розроблятиметься концепція здійснення прозорих і конкурентних публічних закупівель у сфері державного IT. Також співпраця передбачає онлайн-моніторинг процесу закупівель БпЛА для потреб сил безпеки та оборони України.

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