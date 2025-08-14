Мінцифра представила команду, що буде реалізовувати Стратегію цифрового розвитку інновацій України

14 августа 2025 г., 13:45

WINWIN – це Стратегія цифрового розвитку інновацій України до 2030 року, ініційована Міністерством цифрової трансформації. Її мета – створити умови для відкриття нових ринків, посилити інноваційний потенціал країни, залучити інвестиції та розвивати Україну як європейський центр цифрових інновацій, що сприяє перемозі у війні, економічному відновленню та довгостроковому зростанню.

Стратегія пропонує модель, у якій інновації стають наскрізним елементом державної політики, економіки та міжнародного партнерства. Вона спрямована на створення умов, що дають змогу бізнесу, науці й суспільству реалізовувати проривні ідеї, критично важливі для суверенітету, безпеки та глобальної інтеграції України, зокрема в європейський науково-технологічний простір та світові інноваційні ринки. Для підтримки цього курсу вже ухвалено постанову Кабінету Міністрів України, яка затверджує концепцію розвитку інноваційної діяльності та цифрової трансформації й впроваджує посаду CDTO для координації цифрових та інноваційних процесів на державному рівні.

Для реалізації цієї амбітної мети створили Проєктний офіс WINWIN, який обʼєднує експертів із міжнародним досвідом, глибокою галузевою експертизою та стратегічним баченням. Проєктний офіс діє за підтримки Європейського Союзу, уряду Франції, а також уряду Великої Британії. Керівники напрямів ведуть роботу в пріоритетних секторах: від штучного інтелекту й медичних технологій до агроінновацій та напівпровідників.

Команда Проєктного офісу WINWIN: забезпечуватиме ефективну взаємодію між державою, бізнесом, наукою та міжнародними партнерами для ефективної реалізації масштабних ініціатив у межах Стратегії WINWIN; запускатиме Centers of Excellence, щоб досліджувати найкращі світові практики й розробляти інноваційні рішення; залучатиме інвестиції для розвитку інноваційної екосистеми України.

Проєктний офіс діє за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості (UK DIGIT)», який впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, а також проєкту «EU4Innovation East», який фінансується Європейським Союзом, співфінансується урядом Франції та реалізується Expertise France.

Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Офісом ефективного регулювання BRDO, за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Секторальні стратегії структуровані за підтримки проєкту Good Governance Fund «Інноваційна екосистема», що фінансується UK International Development.

