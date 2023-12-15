«Мінцифра» дала старт громадських обговорень візії інновацій

15 декабря 2023 г., 8:25

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«Міністерство цифрової трансформації» спільно з «Міністерством освіти і науки» презентували «Глобальну інноваційну візію», яка окреслює ключові напрями розвитку країни у внутрішньо- та зовнішньополітичному контекстах.

«Уряд працює над стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року і вже напрацював низку проєктів нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності. Головне – зняти бюрократичні перепони, які сковують ініціативу. Створити конкурентний ринок, де кожен, хто має талант і хист, зможе реалізувати свій бізнес-проєкт та зробити внесок в економічне зростання», – розповідає Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

Крім цього, «Мінцифра» офіційно оголошує про старт громадських обговорень візії інновацій, яке триватиме місяць. Після їх завершення візію затвердять на рівні «Кабміну» – вона стане офіційною державною стратегією.

Глобальна інноваційна візія містить три розділи та план дій: «Екосистема інновацій», «Підтримка екосистеми інновацій» та «Розвиток пріоритетних галузей». Поступове втілення візії інновацій допоможе державі зробити економічний стрибок та створити зручні умови для розвитку бізнесу, освіти та науки. Стратегія потрібна, оскільки світ швидко змінюється, потребуючи відповідного реагування з боку України.

Серед завдань державної політики у сфері інноваційної діяльності – формування системи заходів щодо стимулювання інноваційної діяльності, розвиток підтримки інноваційного потенціалу України, забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері інноваційної діяльності, створення розумної інфраструктури, сприяння розвитку системи освіти, спрямованої на підготовку висококваліфікованих кадрів для участі в інноваційній діяльності, забезпечення ефективної взаємодії науки, державного сектору та бізнесу. Головна роль держави – створити найзручніші умови для національних і локальних компаній, освітніх та наукових інституцій.

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