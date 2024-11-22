Мін'юст США: Google повинен продати Chrome, щоб відновити конкуренцію в онлайн-пошуку

22 ноября 2024 г., 9:35

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Reuters пише, що Міністерство юстиції запропонувало заходи щодо відновлення конкуренції в онлайн-пошуку.

Компанія Google повинна продати свій браузер Chrome, поділитися даними і результатами пошуку з конкурентами і вжити інших заходів - в тому числі, можливо, продати Android - щоб покласти край своїй монополії на пошук в Інтернеті, заявили прокурори в середу судді.

Заходи діятимуть до десяти років і будуть впроваджуватися призначеним судом комітетом для усунення того, що суддя, який розглядає справу, вважає незаконною монополією у сфері пошуку та пов'язаної з ним реклами у США, де Google обробляє 90% пошукових запитів.

«Незаконна поведінка Google позбавила конкурентів не тільки критично важливих каналів дистрибуції, але й партнерів по дистрибуції, які в іншому випадку могли б дозволити конкурентам вийти на ці ринки новими та інноваційними способами», - йдеться в поданні Мін'юсту та антимонопольних органів штатів, опублікованому в середу в суді.

Пропозиції включають розірвання ексклюзивних угод, за якими Google щорічно платить мільярди доларів Apple та іншим виробникам пристроїв за те, щоб їхня пошукова система була встановлена за замовчуванням на їхніх планшетах і смартфонах.

У своїй заяві в четвер Google назвала ці пропозиції приголомшливими. «Підхід Мін'юсту призведе до безпрецедентного перевищення повноважень уряду, що завдасть шкоди американським споживачам, розробникам і малому бізнесу - і поставить під загрозу глобальне економічне і технологічне лідерство Америки саме в той момент, коли воно найбільше потрібне», - заявив головний юридичний директор Alphabet Кент Уокер (Kent Walker).

У четвер акції Alphabet закрилися з падінням майже на 5%.

Окружний суддя США Аміт Мехта (Amit Mehta) призначив судовий розгляд пропозицій на квітень, хоча обраний президент Дональд Трамп і наступний глава антимонопольного відомства США можуть втрутитися і змінити хід справи.

Пропозиції широкомасштабні, включаючи заборону Google на повторний вихід на ринок браузерів протягом п'яти років і вимогу до Google продати свою мобільну операційну систему Android, якщо інші засоби не допоможуть відновити конкуренцію. Міністерство юстиції також вимагає заборонити Google купувати або інвестувати в пошукових конкурентів, продукти штучного інтелекту на основі запитів або рекламні технології.

Видавці та веб-сайти також отримають можливість відмовитися від участі в навчанні продуктів штучного інтелекту Google.

Технічний комітет з п'яти осіб, призначений суддею, буде стежити за дотриманням вимог прокурорів. Комітет, діяльність якого оплачуватиме Google, матиме право вимагати документи, проводити співбесіди зі співробітниками і заглиблюватися в програмний код, зазначено в заяві.

За словами прокурорів, ці заходи покликані розірвати «вічну петлю зворотного зв'язку, яка ще більше зміцнює позиції Google» завдяки додатковим користувачам, даним і рекламним доходам.

Chrome - найпоширеніший у світі веб-браузер, який є основою бізнесу Google, надаючи інформацію про користувачів, що допомагає компанії більш ефективно і прибутково таргетувати рекламу.

За словами прокурорів, Google використовував Chrome і Android для надання переваги власній пошуковій системі на шкоду конкурентам.

Компанія Google заявила, що відмова від Chrome і Android, які побудовані на відкритому вихідному коді і є безкоштовними, завдасть шкоди компаніям, які використовують їх для розробки власних продуктів.

Пропозиції Міністерства юстиції забороняють Google вимагати, щоб на пристроях, які працюють на Android, були встановлені її пошукові системи або продукти зі штучним інтелектом.

Google матиме можливість продати програмне забезпечення замість того, щоб виконувати вимоги. Міністерство юстиції та антимонопольні органи штатів повинні будуть схвалити будь-якого потенційного покупця.

Компанія Google матиме можливість представити свої пропозиції в грудні.

Згідно з наданими пропозиціями, Google буде зобов'язана надавати ліцензії на результати пошуку конкурентам за номінальну вартість і ділитися з ними даними, які збираються від користувачів, безкоштовно. Компанії буде заборонено збирати будь-які дані користувачів, якими вона не може поділитися з міркувань конфіденційності.

Прокурори розробили ці пропозиції після спілкування з компаніями, які конкурують з Google, зокрема з DuckDuckGo.

«Ми вважаємо, що це дуже важлива справа, яка знизить бар'єри для конкуренції», - наголосив Камил Базбаз (Kamyl Bazbaz), керівник відділу зв'язків з громадськістю DuckDuckGo.

DuckDuckGo звинуватила Google у спробі обійти правила Європейського Союзу, що вимагають обміну даними. У свою чергу Google заявив, що не збирається ставити під загрозу довіру користувачів, надаючи конкурентам конфіденційні дані.

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