Миграция ресурсов в Azure при помощи инструментов Azure Migrate

21 февраля 2022 г., 17:35

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Небольшая серия из трех видео, посвященных миграции ресурсов в Azure при помощи инструментов Azure Migrate. Задача очень простая – мигрировать в Azure веб-приложение, которое находится в виде виртуальных машин на сервере Hyper-V. При этом часть виртуальных машин мы будем мигрировать «как есть», а вот такие, как Microsoft SQL Server – будем мигрировать только в виде данных, используя на стороне Azure PaaS-сервис Azure SQL Database. Итого, видео этой серии разделены по операциям:

настройка Azure Migrate, обнаружение, анализ возможностей миграции в Azure и зависимостей виртуальных машин на виртуальном сервере; https://youtu.be./8hjDG11oH84

настройка Azure Migrate, Data Migration Assistant для анализа возможностей миграции баз данных и использование Azure Data Migration Service для миграции базы данных в Azure; https://youtu.be./X3B--uKLT7E

конфигурация репликации и непосредственная миграция виртуальных машин с локального сервера Hyper-V в Azure, окончательная настройка рабочего решения в Azure. https://youtu.be./LWco5RPbKfQ

В заключительной третьей части речь идет о настройке репликации «наземных» виртуальных машин в Azure VM, переключении данных ВМ на их облачную реплику, а после – перенастройке приложения, которое работает в этих виртуальных машинах, для работы в новом окружении – с использованием облачной БД Azure SQL Database и публикации через сервис Azure App Gateway с WAF.

Пришлось немного повозиться с занимательным дебагом (последние 20 минут видео), поскольку DNS Zone, в которой размещался Private Endpoint для внутреннего доступа приложений к Azure SQL Database, не был прилинкован к соответствующей виртуальной сети и приложение транслировало FQDN имя SQL Database как внешнее, а не внутреннее. В общем, такой опыт тоже полезен и дает представление о том, с чем еще можно столкнуться в процессе миграции.

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