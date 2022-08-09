9 августа 2022 г., 12:41

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На прохання колег, хто недостатньо добре володіє англійською, перезаписав та переозвучив свої доповіді на Microsoft Azure Immersion Workshop на тему Infrastructure Migration.

Оскільки писалося не під час прямої трансляції, то я «розслабився» і лекція вийшла не на одну годину, як в оригіналі, а на дві – тож зараз до вашої уваги перша сесія та її перша частина (а наступного тижня – друга частина першої сесії) – загальний огляд міграції в Azure – як і що враховувати при виборі хмарного провайдера, особливості цін у хмарах і чому Azure не вдасться порівняти з черговою місцевою хмарою, зібраною «на коліні», що є показником того, що вам потрібно мігрувати в хмари і яка вийде кінцева ціна всього проєкту міграції вашої інфраструктури в Azure.

Дане відео, по суті, є приквелом для раніше опублікованих демо лабораторних робіт, які можна переглянути за посиланнями нижче:

налаштування Azure Migrate, виявлення, аналіз можливостей міграції в Azure та залежностей віртуальних машин на віртуальному сервері – https://youtu.be/8hjDG11oH84;

налаштування Azure Migrate, Data Migration Assistant для аналізу можливостей міграції баз даних та використання Azure Data Migration Service для міграції бази даних в Azure – https://youtu.be/X3B--uKLT7E;

конфігурація реплікації та безпосередня міграція віртуальних машин з локального сервера Hyper-V до Azure, остаточне налаштування робочого рішення в Azure – https://youtu.be/LWco5RPbKfQ.

Міграція IT-інфраструктури в Azure

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