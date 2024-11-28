Microsoft зіткнулася з широкомасштабним антимонопольним розслідуванням у США

28 ноября 2024 г., 13:35

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Як повідомляє Reuters, Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала широке антимонопольне розслідування щодо компанії Microsoft, в тому числі її бізнесу з ліцензування програмного забезпечення та хмарних обчислень.

Розслідування було схвалено головою FTC Ліною Хан (Lina Khan) напередодні її ймовірного відходу у відставку в січні. Обрання Дональда Трампа президентом США і очікування, що він призначить на цю посаду свого однопартійця-республіканця з більш м'яким підходом, залишає результат розслідування в підвішеному стані.

Як підтвердили джерела Reuters на початку цього місяця, FTC вивчає звинувачення в тому, що софтверний гігант потенційно зловживає своїм ринковим становищем у сфері програмного забезпечення, накладаючи штрафні ліцензійні умови, щоб перешкодити клієнтам переміщати свої дані зі свого хмарного сервісу Azure на інші конкурентні платформи.

FTC також начебто вивчає практику, пов'язану з кібербезпекою і продуктами штучного інтелекту.

Microsoft відмовилася від коментарів у середу.

Конкуренти критикували практику Microsoft, яка, за їхніми словами, утримує клієнтів в рамках її хмарної пропозиції Azure. Минулого року FTC висунула подібні претензії, вивчаючи ринок хмарних обчислень.

NetChoice, лобістська група, яка представляє інтернет-компанії, включаючи Amazon і Google, що конкурують з Microsoft у сфері хмарних обчислень, розкритикувала політику ліцензування Microsoft та інтеграцію інструментів штучного інтелекту в Office і Outlook. «З огляду на те, що Microsoft є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення, яка домінує у сфері продуктивності та програмного забезпечення для операційних систем, масштаб і наслідки її ліцензійних рішень є надзвичайними», - заявили в групі.

У вересні Google поскаржився Європейській комісії на практику Microsoft, заявивши, що компанія змушує клієнтів платити 400% націнку за продовження використання Windows Server у конкуруючих операторів хмарних обчислень, а також надає їм пізніші і більш обмежені оновлення безпеки.

Як повідомило агентство Bloomberg раніше в середу, FTC зажадала від Microsoft надати широкий спектр детальної інформації. Агентство вже заявило про свою юрисдикцію над розслідуваннями щодо Microsoft і OpenAI стосовно конкуренції у сфері штучного інтелекту, а також почало вивчати угоду Microsoft зі стартапом Inflection AI вартістю 650 мільйонів доларів.

Microsoft стала певним винятком у нещодавній кампанії антимонопольних регуляторів США, спрямованій проти антиконкурентних практик у великих технологічних компаніях.

Власник Facebook Meta Platforms, Apple і Amazon.com всі вони були звинувачені США в незаконному збереженні монополії.

Google зіткнулася з двома судовими позовами, в тому числі одним, в якому суддя визнав, що компанія незаконно перешкоджала конкуренції серед онлайн-пошукових систем.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) дав свідчення на суді проти Google, заявивши, що пошуковий гігант використовував ексклюзивні угоди з видавцями для блокування контенту, який використовується для навчання штучного інтелекту.

Неясно, чи пом'якшить Трамп політику щодо великих технологічних компаній, попередня адміністрація якого запустила кілька розслідувань у цій сфері. Джей Ді Венс (JD Vance), новий віце-президент, висловив занепокоєння з приводу влади, яку компанії мають над публічним дискурсом.

«Адміністрація Трампа була агресивним прихильником антимонопольного законодавства, - заявив Андре Барлоу (Andre Barlow), юрист Doyle Barlow & Mazard, зазначивши, що вона подала позови проти Google і Facebook. - Коли адміністрація змінюється, відомства не обов'язково припиняють поточні розслідування». Він, підкреслив, що «зміни в адміністрації можуть призвести до зміни пріоритетів у правозастосуванні та зміни в тому, наскільки агресивно перевіряються певні види поведінки».

Тим не менш, Microsoft отримувала вигоду від політики Трампа в минулому. У 2019 році Пентагон уклав з нею контракт на хмарні обчислення вартістю 10 мільярдів доларів, який, як очікувалося, виграла Amazon. Пізніше Amazon заявила, що Трамп чинив неналежний тиск на військових чиновників, щоб відібрати контракт у її підрозділу AWS.

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