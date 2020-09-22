Microsoft завершает тестирование осеннего обновления Windows 10

22 сентября 2020 г., 16:05

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Второй полугодовой апдейт Windows 10, который выйдет в следующем месяце, продолжает традицию Microsoft представлять полезные, но небольшие обновления функций и настройки осенью, припасая более заметные изменения на весну.

Эта версия Windows 10 станет первой с предустановленным новым браузером Edge на основе Chromium. Включенная в него функция коллекций позволяет быстро захватывать и сохранять фрагменты веб-страниц в прокручиваемом окне в правой части экрана. Сохранённые страницы можно просматривать, просто перетащив в окно, отправлять в Word или Excel.

Вертикальные вкладки браузера улучшают видимость большого количества открытых страниц. Умное копирование сохраняет фрагменты вместе с их форматированием, включая изображения, ссылки и стили текста. Встроенная в Edge опция отключает трекеры и блокирует другие нежелательные программы.

Традиционно использовавшаяся для перехода между окнами активных приложений комбинация Alt+Tab в Edge сможет прокручивать несколько недавно открывавшихся вкладок.

Меню «Пуск» функционально в основном остаëтся прежним, но выглядит более аккуратно с новыми, просто оформленными значками приложений, полупрозрачным фоном на плитках и опциями светлых и тёмных тем.

Старший менеджер в программе Windows Insider, Брэндон Леблан (Brandon LeBlanc), заявил в блоге, что новый релиз, Build 19042.508, является «последней сборкой» обновления. Его тестирование продолжится ещё несколько недель, но зарегистрированные участники Windows Insider могут получить свои копии уже сейчас на канале Release Preview.

Microsoft также представила новые функции в приложении Your Phone, служащем для «зеркалирования» экрана Android-смартфона на дисплей настольного ПК. Благодаря более тесной интеграции телефона с десктопом, пользователи теперь получат возможность просматривать на большом экране также ссылки, заметки и картинки со своего телефона. Перенос изображений и файлов на ПК с установленной Windows 10 производится нажатием кнопки «Share» с последующим выбором «Your Phone companion app».

Столь же легко, в новый раздел контактов десктопного приложения Your Phone можно переносить номера телефонов с сопутствующими адресами электронной почты, домашними и рабочими адресами. Microsoft также готовит обновление внешнего облика этого приложения.

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