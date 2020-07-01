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Microsoft выпустила USB-C-хаб с поддержкой Gigabit Ethernet и HDMI 2.0

1 июля 2020 г., 15:25

Microsoft выпустиала USB-C-хаб с поддержкой Gigabit Ethernet и HDMI 2.0

Компания Microsoft представила новый адаптер, обеспечивающий расширенные возможности для современных ПК.

Как отмечается, простое в использовании устройство разработано специально для профессионалов, которые путешествуют или работают в дороге. Адаптер совместим с современными ПК и всеми устройствами с портом USB-C.

Устройство включает в себя разъемы USB-C, 2 USB-порта 3.1 поколения, аналоговый разъем для подключения мониторов по стандарту видеоинтерфейса VGA, выход Gigabit Ethernet и HDMI 2.0 с 4K-видеовыходом на 60Hz.


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