Microsoft вот-вот приобретет Discord за 10 млрд долл.

23 марта 2021 г., 11:52

Несколько источников в индустрии сообщают, что Microsoft ведет в активной фазе переговоры о покупке компании Discord за 10 млрд долл.



Сервис Discord был запущен в 2015 г. и поначалу это был просто мессенджер для геймеров. Затем в его арсенале появились чаты, голосовые каналы, а также проведение стримов. В прошлом году на волне пандемии Discord начал расширять услуги и аудиторию, например в сторону образовательного сегмента.



У Discord сегодня более 100 млн активных пользователей, и сервис «естественно вписался бы» в бизнес Microsoft Xbox, заявил в комментарии New York Times Йост ван Дреунен (Joost van Dreunen), профессор Нью-Йоркского университета, изучающий рынок видеоигр.



В прошлом году выручка Discord превысила 130 млн долл., но при этом проект остается убыточным. В декабре компания провела очередной раунд привлечения инвестиций в размере 100 млн долл. и это позволило провести ее оценку на уровне 7 млрд долл.



Также сообщается, что Discord ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, называются Epic Games и Amazon. Кроме того руководство компании все еще рассматривает вариант выхода на биржу.

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