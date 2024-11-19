Microsoft випустила нові чипи для хмарної інфраструктури

19 ноября 2024 г., 17:25

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Як повідомляє TechCrunch, компанія Microsoft представила нові кастомні чіпи, призначені для живлення робочих навантажень у хмарі Azure.

Серед іншого Azure Boost DPU - перший процесор обробки даних Microsoft, розроблений для «робочих навантажень, орієнтованих на дані, з високою ефективністю та низьким енергоспоживанням».

Microsoft очікує, що майбутні сервери Azure, оснащені DPU, будуть виконувати робочі операції зі сховищами в чотири рази швидше, ніж існуючі сервери, споживаючи при цьому втричі менше енергії.

Зазначається, що Azure Boost DPU, ймовірно, бере свій початок від Fungible, виробника DPU, якого Microsoft придбала в грудні минулого року. Як повідомляється, за цю компанію, яка була заснована колишніми інженерами Apple і Juniper Networks, було заплачено близько 190 мільйонів доларів. Після придбання команда Fungible приєдналася до підрозділу інфраструктурної інженерії Microsoft.

Ринок DPU став помітним за останні кілька років. Nvidia почала пропонувати свою лінійку DPU BlueField у 2019 році, а AMD продає свої Pensando з 2022 року. Карти Nitro від Amazon Web Services забезпечують функціональність, подібну до DPU, а Google співпрацює з Intel над створенням чипів, які виконують багато з тих самих функцій, що й DPU.

Підвищення ефективності, яке можуть забезпечити DPU, є привабливим для гіперскейлерів, які, керуючись попитом на АІ для розширення своєї хмарної інфраструктури, будують все більші та більш енергоємні центри обробки даних. У 2022 році Microsoft заявила, що заплатить на 800 мільйонів доларів більше за енергію для центрів обробки даних через зростаюче споживання.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) стверджує, що CPU, GPU та DPU стануть основою центрів обробки даних. Згідно з його баченням, CPU відповідатимуть за загальну обробку даних, GPU забезпечуватимуть прискорені обчислення, а DPU керуватимуть потоками даних.

Якщо інтерес до DPU залишиться стабільним, то, за даними Allied Analytics, до 2031 року ринок чипів DPU може скласти 5,5 мільярдів доларів США.

Microsoft також представила інтегрований апаратний модуль безпеки Azure (HSM). Новий власний чип безпеки хмарних технологій Azure Integrated HSM дозволяє зберігати ключі підпису і ключі шифрування в захищеному модулі «без шкоди для продуктивності і без збільшення затримок», - заявили в Microsoft.

Azure Integrated HSM буде встановлюватися на кожному новому сервері в центрах обробки даних Microsoft, починаючи з наступного року. Все це робиться для того, щоб підвищити рівень захисту всього парку обладнання Azure як для конфіденційних, так і для робочих навантажень загального призначення, зазначили у Microsoft.

Це другий після Pluton чип безпеки Microsoft, який був орієнтований на споживача. Це також відповідь компанії на пропрієтарні рішення своїх хмарних конкурентів: AWS's Nitro виконує певні завдання безпеки, тоді як Google має чіп безпеки, вбудований у сервери Google Cloud під назвою Titan.

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