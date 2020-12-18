Microsoft Teams – лидер квадранта Gartner в области решений для конференц-связи и UCaaS

18 декабря 2020 г., 12:15

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Исследовательская компания Gartner поместила платформу Microsoft Teams в сектор лидеров магического квадранта сразу в двух областях: решения для конференц-связи (Meetings Solutions) и унифицированные коммуникационные платформы (UCaaS). Причем ведущие позиции рейтинга в области UCaaS-решений Microsoft занимает уже в четырнадцатый раз, и второй год подряд становится лидером в области решений для конференц-связи.

Число активных пользователей Microsoft Teams на сегодня составляет 115 млн. человек в день. Платформа получила лидерство в квадранте Gartner благодаря тому, что Teams объединяет в себе все необходимые для совместной работы функции в едином защищенном пространстве. Помимо этого, Teams можно использовать в качестве файлообменника, а также для координации работы команд, делегирования полномочий и т.д.

Microsoft Teams также поддерживает различные типы звонков – от индивидуальных встреч и вебинаров, до крупных онлайн-конференций. Microsoft постоянно развивает технологии Teams для того, чтобы предоставить клиентам дополнительные возможности для гибридного формата работы и обучения.

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