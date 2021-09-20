Microsoft расширяет возможности своих решений для совместной работы

20 сентября 2021 г., 13:55

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Microsoft представила новые функции Teams и Office 365, которые обеспечивают удобство работы независимо от ее формата. В частности, компания анонсировала инновации для Teams Rooms на базе новых интеллектуальных камер. Они используют технологии активного отслеживания выступающих благодаря искусственному интеллекту, позволяющему камерам в помещении реагировать на звук, мимику и жесты, чтобы определять говорящего и приближать его на экране, несколько видеопотоков, а также распознавание лиц.

Среди дополнительных преимуществ интеллектуальных камер:

обновленный режим компаньона в мобильной версии Teams облегчает быстрый доступ к функциям взаимодействия, таким как чат, живые реакции и Microsoft Whiteboard, а также позволяет получить доступ к некоторым опциям управления;

в сочетании с функцией динамического просмотра, по мере того как участники будут присоединяться к конференции, программа автоматически настраивает разнообразные элементы представления, чтобы удаленные сотрудники без проблем видели рабочее пространство и его элементы;

обновленная опция Working hours предоставляет возможность заполнять календарь с учетом особенностей рабочего графика, чтобы другие сотрудники смогли видеть, когда и где вы будете работать;

новая функция RSVP позволит указывать, будете вы присутствовать на встрече лично или онлайн, чтобы организаторы могли лучше подготовиться, забронировав комнату с аппаратурой для видеосвязи или взяв с собой оборудование для громкой связи;

функция Hot desking на дисплеях Microsoft Teams позволяет пользователям находить и резервировать гибкие рабочие места в офисе.

Кроме того, Microsoft анонсировала ряд других новых приложений и опций. Cameo – новое приложение для PowerPoint, которое легко интегрирует ленту с камеры в презентацию, позволяет настраивать отображение пользователя на слайдах и дает рекомендации по компоновке для оптимального просмотра. Выпуск Cameo ожидается в начале 2022 г.

Опция Speaker coach для Microsoft Teams на базе искусственного интеллекта дает персональные рекомендации о темпе речи спикера. Также она способна уведомлять говорящего, если тот кого-то прерывает, и напоминает о необходимости проверки связи с аудиторией. Speaker coach для Microsoft Teams также станет доступна в начале 2022 г.

Microsoft Viva добавляет в рабочий процесс общение, новые знания, идеи и элементы обучения. Благодаря Viva пользователи смогут получать информацию о деятельности компании непосредственно из Teams. Также там можно будет найти персональные объявления, интервью с представителями компании и разделы, посвященные ежедневной проверке здоровья и отчетам о расходах. В ближайшие недели мобильное приложение Viva Connections появится в предварительном доступе.

С появлением Apple Car Play в Microsoft Teams в этом месяце пользователи смогут присоединяться к конференциям и совершать звонки по громкой связи в дороге с помощью Siri.

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