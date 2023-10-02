Microsoft пропонувала у 2020 році Apple використовувати Bing на її пристроях

2 октября 2023 г., 9:35

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Керівництво Microsoft обговорювало можливість використання Bing на пристроях Apple ще кілька років тому, згідно з новим звітом, який отримали у Bloomberg.

Начебто це сталося у 2020 році і, як повідомляється, керівники Microsoft зустрічалися з Едді К’ю (Eddy Cue), старшим віце-президентом Apple з питань сервісів. Джерела Bloomberg повідомили, що саме тоді обговорювалась можливість заміни Google на Bing в якості пошукової системи за замовчуванням на iOS.

Apple пропонувала пошукову систему Google як опцію за замовчуванням у своїх продуктах протягом 20 років. З моменту коли компанії розпочали своє партнерство у 2003 році, воно спочатку було зосереджене на Safari для комп’ютерів Mac. Відтоді Google став пошуковою системою за замовчуванням в iOS, Siri та інших продуктах Apple.

Підрозділ Alphabet платить Apple мільярди доларів на рік, щоб зберегти за собою позицію постачальника пошуку за замовчуванням для iPhone. Це не фіксована сума, а скоріше відсоток від доходу, який Google отримує від пошуків, які користувачі здійснюють у Safari.

Вважається, що пропозиція про Bing у 2020 році не була першою спробою Microsoft замінити Google як постачальника пошуку за замовчуванням для iOS. Як повідомлялося, у 2016 році Microsoft розглядала можливість зробити «багатомільярдні інвестиції у свої відносини з Apple». Тім Кук (Tim Cook) і Сатья Наделла (Satya Nadella) зустрічалися, щоб обговорити цю пропозицію, але виробник iPhone зрештою вирішив продовжити співпрацю з Google.

Дехто з аналітиків вважає, що Apple лише використовувала зустріч з Microsoft e 2020 р. для того, щоб отримати більш вигідніших умов у співпраці з Google.

Як пише Reuters, Міністерство юстиції США судиться з Google через партнерство з Apple у сфері пошуку та низку подібних угод, які компанія уклала з іншими компаніями. У позові, поданому у 2020 році, стверджується, що підрозділ Alphabet платить Apple від 4 до 7 мільярдів доларів на рік за те, щоб її пошукова система залишалася опцією за замовчуванням в iOS. Представники Міністерства юстиції стверджують, що така домовленість є антиконкурентною діловою практикою.

Справа була передана до суду на початку цього місяця. Залежно від результату судового розгляду, Apple може бути зобов’язана припинити приймати платежі від Google в рамках їхньої угоди щодо пошукової системи.

За даними джерел Bloomberg, ці платежі є основною причиною того, що виробник iPhone вирішив не купувати Bing у 2020 році. Це означає, що антимонопольний позов може збільшити шанси Microsoft зробити Bing пошуковою системою за замовчуванням на iPhone. Крім того, менші гравці на ринку пошукових систем також потенційно можуть отримати вигоду.

Згідно з опублікованим цього тижня звітом, була й друга причина, чому Apple не придбала Bing. Коли три роки тому розглядалась ця можливість, виробник iPhone, як повідомляється, мав сумніви щодо набору функцій пошукової системи та її здатності конкурувати з Google у сфері користувацького досвіду.

З того часу Microsoft зробила кілька значних удосконалень Bing. У лютому вона додала чат-бота, який може генерувати відповіді природною мовою на запити користувачів. Редмонд випустив чат-бота разом із низкою інших удосконалень, які підвищили релевантність стандартних результатів пошуку.

Повідомляється, що в липні частка Bing на ринку становила близько 3%. У травні Microsoft повідомила, що пошукова система перевищила позначку в 100 мільйонів щоденних активних користувачів.

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