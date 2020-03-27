Microsoft приобрела Affirmed Networks, разработчика облачных решения для 5G

27 марта 2020 г., 15:35

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Компания Microsoft официально объявила о приобретении Affirmed Networks, разработчика ПО для мобильных операторов. Условия сделки не разглашаются.



Как отмечается, решения Affirmed предоставляют операторам возможность дополнительного развития сети за счет использования облачной инфраструктуры.



Компания Affirmed Networks была основана в 2010 году и насчитывает 552 сотрудника, ее штаб-квартира расположена в г. Актон, штат Массачусетс. В числе клиентов разработчика AT&T, Orange, SoftBank, Telus и Vodafone.



Один из инвесторов компании Affirmed Networks, Джон Врионис (John Vrionis) из Unusual Ventures, заявил, что это было «приобретение единорога», подразумевая, что Microsoft выплатила не менее 1 млрд долларов.



Наблюдатели отмечают, что эта сделка может помочь Microsoft в развитии специальных отраслевых функций Azure, что позволит лучше противостоять Amazon Web Services. Этот шаг показывает, что Microsoft стремится извлечь выгоду из возможностей роста по мере того, как операторы сетей развертывают 5G.



«Предыдущие поколения беспроводных сетей основывались на специальном оборудовании», - написал в своем блоге Юсеф Халиди (Yousef Khalidi), корпоративный вице-президент Microsoft. «Мы считаем, что благодаря инновациям в программном обеспечении и использованию широко доступных платформ облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, операторы могут развертывать и обслуживать сети и услуги 5G более эффективно, в том числе и экономически, а также быстрее и безопаснее».

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