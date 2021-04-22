Microsoft приглашает в свой дата-центр  

22 апреля 2021 г., 13:58

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В корпоративном блоге компания разместила интерактивный 3D-тур по своем типовому дата-центру.

Признаюсь, было довольно интересно познакомиться с подробностями устройства площадки, которая обеспечивает работу таких сервисов Microsoft, как Office 365 и Azure. Во время тура можно наглядно увидеть объемные модели модулей хранения данных, а также серверные и графические лезвия, выполненные в соответствии со спецификацией Project Olympus. Напомню, что Microsoft с 2017 года строит ИТ-инфраструктуру своего облака на базе модульной системы Project Olympus с открытой аппаратной архитектурой. В настоящее время используется уже седьмое поколение серверов Project Olympus.



Согласитесь, впечатляющая статистика: в облаке Microsoft сейчас используется 4 млн серверов и 40 млн жестких дисков и SSD, вмещающих 40 экзабайт.

Особый акцент в рассказе про свое облако Microsoft сделала на внедрении в него подсистемы безопасности, которая построена на технологии Project Cerberus с открытым кодом. Это позволяет изолировать аппаратно и программно все рабочие нагрузки, обеспечивая максимально возможную конфиденциальность.



Сетевая инфраструктура облака Microsoft включает свыше 300 тыс. км оптики, соединяющей ЦОДы по всему миру, а также подключенные к ним серверные площадки клиентов. Магистраль с производительностью 100 млрд пакетов в секунду охватывает 185 точек присутствия. Ежедневная нагрузка на сеть составляет 1,8 трлн SQL Azure запросов и 4 млрд минут видео в Microsoft Teams.

Для повышения надежности облако Microsoft разбито более чем на 60 региональных сегментов.



В целях улучшения эффективности система охлаждения в ЦОДах из облака Microsoft работает по адиабатической технологии, что позволяет сократить до 90% потребление воды в сравнении с традиционными схемами организации отвода тепла. А серверных помещениях последния выполняется по принципу горячих и холодных коридоров.

Система энергоснабжения ЦОДов построена так, что на каждый потребляемый в них мегаватт мощности приходится свыше одного мегаватта, обеспечиваемого источниками бесперебойного питания. А резервные генераторы дают возможность снабжать энергией в течение не менее чем 48 часов без дозаправки топливом.

Microsoft заявила о намерении к 2025 году полностью перейти на использование электричества, получаемого от восстанавливаемых источников энергии. А к 2030 полностью отказаться от использования дизельного топлива и добиться статуса carbon-negative. Компания занимается поисками перспективных источников энергии на базе технологии водородных топливных элементов.

А завершает экскурсионный тур экспозиция с перспективными разработками Microsoft, где можно познакомиться с такими проектами, как, например, иммерсионное жидкостное охлаждение серверов или система хранения информации с использованием синтезированных ДНК.

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