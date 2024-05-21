Microsoft представила стандарт комп’ютерів Copilot+

21 мая 2024 г., 9:35

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Корпорація Microsoft на спеціальному заході представила Copilot+ - технічний стандарт для персональних комп’ютерів, оптимізованих для запуску моделей штучного інтелекту.



Всі нові пристрої зі стандартом Copilot+ будуть поставлятися з процесором Qualcomm.



Щоб отримати значок Copilot+, комп’ютер повинен мати щонайменше 16 гігабайт оперативної пам’яті і 256-гігабайтний пул зберігання даних. Крім того, виробники повинні будуть оснастити свої машини модулем обробки даних, оптимізованим для роботи зі штучним інтелектом. За даними Microsoft, цей модуль повинен забезпечити понад 40 Тфлопс продуктивності.



Окрім АІ-прискорювача, пристрої Copilot+ повинні мати другий спеціалізований обчислювальний модуль - так званий процесор безпеки. Його мета - запобігти доступу хакерів до конфіденційних даних, таких як ключі шифрування, що захищають файли користувача. Процесори безпеки в комп’ютерах Copilot+ базуватимуться на розробленому Microsoft чипі, відомому як Pluton. «Він допомагає захистити облікові дані, особистість, персональні дані та ключі шифрування, що значно ускладнює їх видалення, навіть якщо кібератака встановить шкідливе програмне забезпечення або фізично заволодіє комп’ютером», - написав у блозі Девід Вестон (David Weston), віце-президент Microsoft з питань корпоративної безпеки та безпеки операційних систем.



Другий набір покращень кібербезпеки буде впроваджений на програмному рівні. Згідно з повідомленням Microsoft, пристрої з бейджем Copilot+ будуть оснащені посиленою версією біометричного методу входу в Windows Hello, який є менш вразливим до злому. Крім того, компанія поступово відмовляється від NTLM, застарілої функції Windows для обробки запитів на вхід в систему, яка в певних ситуаціях може призвести до ризиків для кібербезпеки.



Як повідомляється, пристрої Copilot+ будуть поставлятися з більш ніж 40 вбудованими алгоритмами штучного інтелекту. Деякі з них - це так звані малі мовні моделі, розроблені Microsoft з урахуванням ефективності апаратного забезпечення. Інші - дифузійні моделі, нейронні мережі, оптимізовані для задач генерації зображень.



Однією з функцій, яку забезпечать вбудовані алгоритми АІ, є нова функція Windows під назвою Recall. За словами Microsoft, вона дозволяє користувачам легше шукати інформацію в документах, веб-сторінках і додатках. До неї приєдналася можливість Cocreator - набір функцій графічного дизайну на основі АІ, покликаний полегшити звичайні завдання редагування зображень.



Ці вдосконалення впроваджуються разом зі спеціальним додатком для AI-асистента Copilot від Microsoft. За словами компанії, додаток працюватиме на базі новітньої великої мовної моделі OpenAI GPT-4o. Ця модель значно краще обробляє мультимодальний ввід, ніж її попередник, і має більш ефективну апаратну архітектуру.



«Кожен комп’ютер Copilot+ постачається з вашим персональним потужним агентом штучного інтелекту, який запускається одним натисканням на клавіатурі за допомогою нової клавіші Copilot, - деталізує Юсуф Мехді (Yusuf Mehdi), директор з маркетингу споживчого бізнесу Microsoft, у своєму блозі. - Тепер Copilot матиме повний досвід роботи з додатком, про який просили клієнти, у спрощеному, простому, але потужному та персоналізованому дизайні».

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