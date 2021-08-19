Microsoft представила аудиоустройства для рабочих задач

19 августа 2021 г., 10:25

Компания Microsoft представила новые аудиоустройства - проводную гарнитуру и аудио-компаньон.



Как отмечается, новая проводная гарнитура Microsoft Modern USB Headset создана, чтобы пользователь не отвлекался от дел и с легкостью мог подключаться к ПК на базе Windows 10. Устройство сертифицировано для Microsoft Teams.



Подчеркивается, что благодаря качественному микрофону с подавлением фоновых шумов и высококлассными динамиками, оптимизированными для передачи голоса, ничто не будет отвлекать от деловых встреч.



С помощью специальных кнопок пользователь сможет отключать микрофон гарнитуры, а индикатор состояния позволит быстро понять, идет ли звук. Также в одно нажатие легко регулировать или отключать громкость и отвечать на звонки.



Спикерфон Modern USB-C Speaker Microsoft USB-C оснащен высококачественным динамиком, оптимизированным для голоса, и всенаправленным микрофоном, снижающим фоновые шумы. Световой индикатор даст понять, слышат ли собеседники пользователя устройства. Устройство сертифицировано для Microsoft Teams и прекрасно подходит для рабочих встреч.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!