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Microsoft представила аудиоустройства для рабочих задач

19 августа 2021 г., 10:25

Microsoft представила аудиоустройства для рабочих задач

Компания Microsoft представила новые аудиоустройства - проводную гарнитуру и аудио-компаньон.

Как отмечается, новая проводная гарнитура Microsoft Modern USB Headset создана, чтобы пользователь не отвлекался от дел и с легкостью мог подключаться к ПК на базе Windows 10. Устройство сертифицировано для Microsoft Teams.

Подчеркивается, что благодаря качественному микрофону с подавлением фоновых шумов и высококлассными динамиками, оптимизированными для передачи голоса, ничто не будет отвлекать от деловых встреч.

Microsoft представила аудиоустройства для рабочих задач


С помощью специальных кнопок пользователь сможет отключать микрофон гарнитуры, а индикатор состояния позволит быстро понять, идет ли звук. Также в одно нажатие легко регулировать или отключать громкость и отвечать на звонки.

Спикерфон Modern USB-C Speaker Microsoft USB-C оснащен высококачественным динамиком, оптимизированным для голоса, и всенаправленным микрофоном, снижающим фоновые шумы. Световой индикатор даст понять, слышат ли собеседники пользователя устройства. Устройство сертифицировано для Microsoft Teams и прекрасно подходит для рабочих встреч.

Microsoft представила аудиоустройства для рабочих задач

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