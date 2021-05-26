Microsoft Power Apps позволит создавать приложения без знания кода

26 мая 2021 г., 11:05

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На проходящей конференции Microsoft Build 2021 компания представила свой первый продукт на базе GPT-3.



Microsoft интегрирует модель естественного языка GPT-3 от OpenAI в платформу для low-code разработки Power Apps. Это, как отмечается, позволит легко и эффективно создавать приложения практически без необходимости написания кода или знания формул.



Эта новость стала новым этапом сотрудничества Microsoft с OpenAI, исследовательской организацией, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.



Благодаря искусственному интеллекту, пользователи теперь смогут создавать приложения в режиме диалога. К примеру, при разработке приложения для электронной коммерции, можно будет описать в диалоге желаемую цель: “найти продукты, название которых начинается с “дети””. Модель GPT-3 предложит варианты преобразования текстовой команды в формулу Microsoft Power Fx, языка программирования Power Platform с открытым исходным кодом, например “Filter(‘BC Orders’ Left(‘Product Name’,4)=”Kids”)”. Принцип работы схож с поисковой системой – пользователь формулирует запрос и получает в ответ список возможных вариантов формул, из которых может выбрать наиболее подходящий.



Несмотря на то, что Power Fx построен на базе Microsoft Excel и поэтому гораздо более доступен в использовании, чем традиционные языки программирования, формирование, к примеру, сложных запросов к данным все еще может требовать достаточно глубоких технических знаний. Ранее уже можно было создавать приложения без знания кода, но все равно требовалось понимание логики написания формул. Использование естественного языка в процессе создания приложений позволит значительно снизить порог входа в разработку приложений. При этом нововведение не заменяет необходимость понимания человеком кода, который он внедряет, а имеет целью помочь людям, изучающим язык программирования Power Fx, и упростить выбор правильных формул для получения нужного результата.



GPT-3 работает в облаке Microsoft Azure, а для ее дообучения под задачу был использован сервис Azure Machine Learning. Интеграция станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.



Новые функции станут доступны в рамках публичного предварительного тестирования к концу июня.



В будущем Microsoft также планирует интегрировать язык Power Fx и в другие инструменты в рамках приложений Power Platform, благодаря чему возможность использования естественного языка на базе GPT-3 распространится и на эти продукты.



Особо подчеркивается, что данный анонс стал продолжением стратегического сотрудничества с OpenAI. Компании заключили партнерство в 2019 году, а в 2020, также на конференции Build, было объявлено о создании Microsoft суперкомпьютера для OpenAI, одного из 5 самых мощных в мире, который использовался для обучения GPT-3. Осенью 2020 года Microsoft получила эксклюзивную лицензию на использование модели.

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