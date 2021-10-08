Microsoft покупает Ally.io, стартап в области разработки средств для достижения ключевых целей

8 октября 2021 г., 16:15

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Компания Microsoft заявила, что намерена приобрести стартап Ally.io, разрабатывающий программное обеспечение, помогающее организациям отслеживать прогресс в достижении ключевых целей. Условия сделки не разглашаются.



Производительность становится все более важной частью приложений Microsoft, особенно по мере того, как все больше компаний переходят на гибридную и удаленную рабочую силу. Когда в августе Microsoft объявила о повышении цен на определенные подписки, она выделила несколько продуктов, представленных после выпуска пакета Office 365 в 2011 году.



Как отмечают наблюдатели, приобретение небольших компаний, таких как GroupMe и Yammer, способствовало расширению Office.



Ally.io в разработках специализируется на подходе, связанном с целями и ключевыми результатами, который также подразумевает оценку прогресса с помощью измерений. Кстати, Google входит в число компаний, принявших модель, которую бывший генеральный директор Intel Энди Гроув описал в своей книге 1983 года «High Output Management».



Панели мониторинга и настраиваемые инструменты от Ally.io станут частью программного обеспечения Microsoft Viva, которое компания представила в феврале и сделала доступным в рамках Teams. Viva предоставляет работникам учебные материалы, информацию из корпоративных документов и предложения по тому, как повысить производительность.



«Ally.io и Microsoft Viva обогатят процессы и то, как люди и команды объединяются для согласования и достижения лучших бизнес-результатов», - написал в блоге Кирк Кенигсбауэр (Kirk Koenigsbauer), главный операционный директор и корпоративный вице-президент подразделения Microsoft по опыту и устройствам. «В течение следующего года мы будем инвестировать в то, чтобы перевести Ally.io в облако Microsoft, развить существующие интеграции с Microsoft Teams и внедрить Ally.io в Viva, Office, Power BI и более широкий набор приложений Microsoft 365 и Сервисы", добавил он.



Интересно, что Ally.io была основана в 2017 году Ветри Веллором (Vetri Vellore), бывшим сотрудником Microsoft, где он проработал 14 лет. Стартап базируется в Сиэтле, недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. В нем работает 275 человек. Среди клиентов Ally.io - Dropbox и Slack.

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