Microsoft оновила лінійку Surface - ноутбук, планшет та all-in-one ПК

13 октября 2022 г., 9:35

+11

голос Tweet

На заході Ignite в Нью-Йорку Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 5, планшет-трансформер Surface Pro 9 і ПК «все в одному» Surface Studio 2+.



Surface Pro 9 з 13-дюймовим дисплеєм працює на процесорі Intel 12-го покоління і тепер має опціональне підключення 5G. Модель 5G пропонує до 19 годин автономної роботи, в порівнянні з 16 годинами у Surface Pro 8. Ціна варіюється від 1000 до 1900 дол., в залежності від конфігурації.



Ноутбук Surface Laptop 5 теж оснащений чипами Intel Core 12-го покоління. Він доступний у 13,5-дюймових та 15-дюймових варіантах, обидва з сенсорними екранами. Пристрій має нову вдосконалену камеру для конференц-зв'язку, а також порт Thunderbolt 4, якій дозволяє підключати ноутбук до монітора з роздільною здатністю 4K, заряджати та забезпечувати швидку передачу даних. Microsoft заявляє для новинки до 17 годин автономної роботи. Ціни на Surface Laptop 5 варіюються від 1000 до 2400 дол.



Surface Studio 2+ - це настільний ПК «все в одному» від Microsoft, який замінить Surface Studio 2, що випускається з 2018 року. Новий 28-дюймовий пристрій з сенсорним екраном сидить на невагомому шарнірі, що дозволяє користувачам підіймати та опускати дисплей. ПК працює на базі процесора Intel Core H-35 11-го покоління. Користувачі можуть розділити дисплей на чотири різних вікна додатків одночасно. Комп'ютер оснащений портом USB-C та портом Thunderbolt. Вартість Surface Studio 2+ починається від 4300 доларів, що більш ніж на 22% більше, ніж у його попередника.



Всі нові моделі Surface будуть доступні на окремих ринках, починаючи з 25 жовтня, і на додаткових ринках в найближчі місяці, повідомляє Microsoft.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру