Microsoft оновила Copilot - AI-помічник тепер все запамʼятовує

8 апреля 2025 г., 11:45

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Корпорація Microsoft оголосила про запуск оновленої версії свого AI-помічника Copilot, ключовою особливістю якої стала здатність запам'ятовувати контекст розмов з користувачем. Це дозволить AI-асистенту краще розуміти індивідуальні потреби, вподобання та важливі деталі життя користувача, надаючи більш релевантну підтримку.

Представники компанії зазначили, що мета полягає у створенні не просто AI-компаньйона, а персоналізованого помічника для кожної людини. З дозволу користувача, Copilot зможе фіксувати інформацію про його інтереси, робочі проєкти, особисті звички тощо. Це дозволить йому враховувати цей контекст у подальшій взаємодії, надаючи більш точні та корисні відповіді та пропозиції у потрібний момент.

Оновлений Copilot також отримав покращення у низці функцій. Зокрема, розширено можливості пошуку інформації, персоналізовано представлення відповідей, додано функцію створення індивідуальних подкастів та інструменти для глибокого аналізу даних. Copilot зможе допомагати у виборі товарів, виконувати рутинні завдання, а також отримав інтеграцію з операційною системою Windows та можливість аналізувати візуальну інформацію через камеру мобільних пристроїв.

У Microsoft підкреслили, що користувач зберігає повний контроль над AI-помічником, визначаючи межі його функціонування та доступ до особистих даних. Компанія вважає, що здатність Copilot запам'ятовувати контекст стане важливим кроком у розвитку персоналізованих технологій, роблячи взаємодію з AI більш природною та ефективною.

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