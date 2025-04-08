 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft оновила Copilot - AI-помічник тепер все запамʼятовує

8 апреля 2025 г., 11:45
0 
 
Корпорація Microsoft оголосила про запуск оновленої версії свого AI-помічника Copilot, ключовою особливістю якої стала здатність запам'ятовувати контекст розмов з користувачем. Це дозволить AI-асистенту краще розуміти індивідуальні потреби, вподобання та важливі деталі життя користувача, надаючи більш релевантну підтримку.
 
Представники компанії зазначили, що мета полягає у створенні не просто AI-компаньйона, а персоналізованого помічника для кожної людини. З дозволу користувача, Copilot зможе фіксувати інформацію про його інтереси, робочі проєкти, особисті звички тощо. Це дозволить йому враховувати цей контекст у подальшій взаємодії, надаючи більш точні та корисні відповіді та пропозиції у потрібний момент.
 
Оновлений Copilot також отримав покращення у низці функцій. Зокрема, розширено можливості пошуку інформації, персоналізовано представлення відповідей, додано функцію створення індивідуальних подкастів та інструменти для глибокого аналізу даних. Copilot зможе допомагати у виборі товарів, виконувати рутинні завдання, а також отримав інтеграцію з операційною системою Windows та можливість аналізувати візуальну інформацію через камеру мобільних пристроїв.
 
У Microsoft підкреслили, що користувач зберігає повний контроль над AI-помічником, визначаючи межі його функціонування та доступ до особистих даних. Компанія вважає, що здатність Copilot запам'ятовувати контекст стане важливим кроком у розвитку персоналізованих технологій, роблячи взаємодію з AI більш природною та ефективною.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  