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Microsoft обмежила можливості оновлення Windows 11 22H2 у росії

27 сентября 2022 г., 17:30

Як пишуть мордорські ЗМІ, компанія Microsoft обмежила для російських користувачів скачування та встановлення випущеного днями великого пакета оновлень своєї операцйної системи Windows 11 22H2.

Останнє оновлення Windows 11 попри різні поліпшення інтерфейсу привносить вдосконалені засоби захисту від цифрових загроз, що є вкрай важливим.

Тепер у рф оновити Windows 1 можна лише з використанням VPN-сервісів з підміною російської IP-адреси на зарубіжну.

Нагадаємо, що раніше компанія заблокувала в росії завантаження офіційних образів Windows 10/11 та іншого програмного забезпечення зі свого сайту. А крім того Microsoft обмежила доступ у рф до програми попередньої оцінки Windows Insider.

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